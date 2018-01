6 km d'embouteillages avant la route du littoral

Pas de miracle ce mardi sur le réseau routier entre l'Ouest et le Nord. La route du littoral étant encore basculée sur ses voies côté mer, la même galère attend les automobilistes qui souhaitent rejoindre Saint-Denis.



A 8H30, le centre régional de gestion du trafic comptabilisait 6 km d'embouteillages entre l'entrée de la route du littoral côté Possession et la quatre voies du Port au niveau du Sacré coeur. Deux voies restent affectées sur la route du littoral en direction de La Possession et une seule dans le sens inverse, "jusqu'à nouvel ordre", indique le CRGT. Patience.