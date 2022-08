A la Une .. 6 filles et 10 garçons intègrent la réserve opérationnelle du 2e RPIMa

Après une session de formation militaire initiale du réserviste, le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa) intègre 16 Réunionnais dans la « compagnie Bourbon ». Une formation où les stagiaires féminines se sont particulièrement illustrées. Par GD - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 06:23

Le communiqué:



Du 15 au 27 juillet 2022, la 2e compagnie de réserve du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa), appelée « compagnie Bourbon », a conduit la 2e session de formation militaire initiale du réserviste (FMIR) de l'année. Marquée par un programme soutenu qui a fait la part belle au terrain (initiation à la vie en campagne) et à l'instruction au tir, cette formation a permis aux jeunes stagiaires de découvrir la discipline militaire, l'esprit fantassin et l'importance de la cohésion au sein d'une unité militaire.



Très motivés et fiers d'apprendre, 6 filles et 10 garçons ont rempli le parcours avec succès. Ils ont reçu leur béret accompagné de l'insigne des parachutistes d’infanterie de marine des mains du chef de corps, le colonel Fabien Striffling, lors d’une cérémonie à la caserne chef de bataillon Dupuis en présence de leurs familles. Ces 16 nouveaux réservistes ont immédiatement intégré les sections de la compagnie et seront bientôt projetés sur les missions dévolues à la « Bourbon », notamment celles de souveraineté sur les îles Éparses ou de garde des emprises militaires.



À noter plus particulièrement sur cette session, la belle motivation et la réussite du groupe de féminines qui arrivent en tête du classement final. Les six jeunes femmes se sont distinguées par leur esprit de cohésion et d'entraide, montrant ainsi par l'exemple la force d’une troupe unie.



Rappelons que le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.