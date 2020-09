A la Une . 6 élèves et 3 personnels signalés covid positif ce mercredi dans les écoles et établissements scolaires

Le rectorat fait le point sur la situation ce mercredi : Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 17:34 | Lu 2602 fois

Les écoles et établissements scolaires de l’académie ont aujourd’hui au signalement de 6 élèves Covid positif : 1 dans une école (école élémentaire Vincendo), 2 dans des collèges (collèges La Marine, Aimé Césaire) et 3 dans des lycées (lycées Roches Maigres, Paul Langevin, Julien de Rontaunay). 3 personnels ont également été signalés Covid positif (collège Juliette Dodu, collège Beauséjour, lycée Julien de Rontaunay).



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu’au moins une classe est concernée :



Saint-Joseph



- Collège de la Marine : maintien à domicile, suivant les préconisations de l’ARS, de 25 élèves d’une classe considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.







LE PROTOCOLE SANITAIRE



Les grands principes



- Respect des gestes barrière.

- Port du masque pour les adultes, les collégiens et les lycéens.

- Hygiène des mains.

- Nettoyage et aération des locaux.

Le protocole sanitaire de l’éducation nationale impose le port du masque obligatoire pour les personnels, y compris dans les classes de maternelle et ce, "tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs".



Le port du masque est également obligatoire pour les collégiens et les lycéens " dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs", lors des récréations par exemple. Il n’est pas obligatoire "lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.).



De plus, l’aération des locaux doit avoir lieu toutes les 3 heures et durer "au moins 15 minutes".



Ces dispositions permettent d’être plus précis et circonscrit lors de la survenue d’une situation dans un établissement scolaire. L’enquête immédiate sur le respect des gestes barrières peut ainsi cibler et circonscrire le périmètre des personnes à considérer comme « cas contacts ».



Ainsi, le port du masque obligatoire pour tous les personnels, tous les collégiens et tous les lycéens, pendant toute la journée, aussi bien dans les salles de classe que pendant la récréation, permettra de mieux identifier et cibler les cas contacts, et limiter ainsi les isolements au nombre de personnes strictement nécessaire.



