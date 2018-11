6 députés Réunionnais refusent de rencontrer la Ministre

C'est dans un communiqué que les députés Ericka Bareigts, Huguette Bello, Michel Dennemont, David Lorion, Viviane malet et Jean-Luc POUDROUX expliquent avoir décliné l'invitation de la Ministre des outre-mer. Annick Girardin a convié les parlementaires à réunionnais à une rencontre non inscrite au programme officiel, dans la soirée d'aujourd'hui.



Les députés estiment avoir déjà fait plusieurs propositions ces 18 derniers mois, allant dans le sens des revendications des gilets jaunes, en vain. S'ils disent rester attentif au travail qui sera fait avec le mouvement citoyen, ils déclinent l'invitation de ce soir.



Pour ces députés réunionnais, les annonces faites par la Ministre hier soir ne sont pour la plus part que des dispositifs déjà annoncés, alors que La Réunion a besoin de "mesures exceptionnelles".