6 ans de trafic de drogue : "Une entraide entre bons dalons"

Trois hommes comparaissaient ce mercredi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate pour avoir participé à un trafic de cannabis, de zamal et d'ecstasy entre 2014 et 2020. Deux d'entre eux étaient sous contrôle judiciaire, le troisième en détention provisoire. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 09:51 | Lu 848 fois

Faisant suite à un renseignement concernant un ambulancier, une enquête avait été ouverte en août 2020. L'homme suspecté est résident de la commune de Sainte-Suzanne. Des investigations sont alors menées via des écoutes téléphoniques, une surveillance de son domicile et le traçage d'un de ses véhicules. Elles révèlent alors "des transactions quotidiennes" comme l'indique le parquet de Saint-Denis au cours de l'audience.



Un des trois protagonistes, Jean-Mickaël S., est considéré comme la tête de réseau. Il revendait les substances à deux autres comparses à Sainte-Marie et Trois Bassins. Classique mais tellement prévisible pour les magistrats, le rendu de leurs premières auditions met en exergue l'argument de la "consommation personnelle" et mieux encore, "une entraide entre bons dalons".



À la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis, les trois prévenus ont fini par reconnaître que ce trafic arrondissait sensiblement leurs fins de mois. Celle qui partage la vie du Sainte-Suzannois s'était même offert cash un 4X4, de même le couple se rendait régulièrement sur l'île sœur en vacances.



Afin d'écouler tranquillement leur marchandise, les trafiquants donnaient des noms de code à leurs produits : "Givenchy jaune ou rose, bonbon multicolore, SK" leur imagination allait bon train pour désigner la drogue. Il apparait que les cachets d'ecstasy ou skunk, auraient même trouvé preneur via un site répondant au nom de "zamal 974".



La présidente a eu beau essayer d'avoir le fin mot des ce trafic qui s'étend sur plus de 6 ans, personne ne saura quels sont les bénéfices qu'ils ont retiré de ce commerce illicite. Impossible de chiffrer le montant des gains des trois prévenus dans cette affaire. Pour autant, le dossier contenant suffisamment d'éléments à charge, ils sont tous les trois déclarés coupables par le tribunal.



Reconnu comme la tête de réseau, Jean-Mickaël S. part rejoindre Domenjod pour 2 ans avec, à sa sortie, un an de prison avec sursis probatoire au-dessus de la tête. Ses compères s'en sortent avec des peines plus légères et aménageables : 2 ans et 18 mois respectivement assortis d'1 an avec sursis probatoire.



