6 Français sur 10 ne font pas confiance à l'exécutif sur le déconfinement





Ainsi, 58% des Français (-4) estiment qu'Emmanuel Macron est un "mauvais" président contre 42% (+4) qui pensent le contraire. Si Edouard Philippe s'en sort mieux à Matignon après avoir glané 11 points sur les deux derniers mois, il reste également impopulaire pour 53% des Français contre 46% qui trouvent son action correcte.



Pire, l'exécutif ne serait pas à la hauteur concernant la gestion de la crise pour près de 65% des Français, le même pourcentage relevé le mois dernier. "Ainsi, nos concitoyens semblent bien persuadés qu’à ce confinement raté selon eux, faute de masques, succèdera un déconfinement non moins raté", explique Gaël Sliman, président d'Odoxa.



