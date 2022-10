Communiqué 5ème jour sans Journal de l'île : Le député Philippe Naillet réagit

Souvent en désaccord avec la façon dont le JIR pose le débat politique, le député de la 1ère circonscription souhaite une issue rapide dans le conflit qui oppose le titre à son imprimeur et ce, dans l'intérêt des Réunionnais et des Réunionnaises ainsi que celui des salariés du journal. Par NP - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 11:24

La démocratie est forte quand elle permet à chacun la liberté d’expression et d’opinion.



A l’âge de 16 ans, aux côtés de Raymond Mollard et avec d’autres, je défendais dans les rues de Saint-Denis le Quotidien de La Réunion.



Je suis très souvent en désaccord avec la façon dont le Journal de l’Île de La Réunion (JIR) pose le débat politique mais il doit vivre au nom de la pluralité d'expression.



Plus que jamais nous avons besoin d’une presse d’opinion. Si l'excès, la désinformation ou la pensée unique nuisent à notre démocratie, cette dernière se renforce par la contradiction, par la confrontation d'idées, par le débat.



Dans l’intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais, dans l’intérêt des salariés du JIR, je souhaite vivement que le conflit qui oppose le journal à son imprimeur trouve une issue qui permette dans les meilleurs délais la parution du Journal de l'Ile de la Réunion.