5ème édition du concours de la correspondance

9 juin 1841 : Charles Baudelaire monte sur le paquebot « les mers du Sud » à Bordeaux.

1er septembre 1841 : Charles Baudelaire arrive à l’ile Maurice. Son bateau fait une escale technique.

19 septembre 1841 : Le paquebot arrive à Bourbon – Charles Baudelaire refuse de poursuivre son voyage. Il reste sur l’île

4 novembre 1841 : Il monte sur le paquebot « l’Alcide ».

8 décembre 1841 : Après quatre jours au Cap (Afrique du Sud) son bateau reprend la mer en direction de Bordeaux.

Février 1842 : il est retour chez sa mère et son beau-père à Paris. Que reste-t-il de Charles Baudelaire, de son périple dans l’océan Indien ? Un centre culturel français à l’ile Maurice et quelques rues à La Réunion.



Si sa destination finale est Calcutta, le jeune poète a séjourné pendant une vingtaine de jours sur les terres mauriciennes. C’est là qu’il fait la connaissance de la famille Autard de Bragard chez laquelle il devait être invité. Il va écrire à la demande d’Adolphe, le chef de famille, quelques vers dédiés à son épouse Emmelina. « A une dame créole » sera inséré quelques années plus tard dans son livre majeur : « les fleurs du mal ».



Depuis, l’ile Maurice a dédié son centre culturel français à Charles Baudelaire. D’une superficie de 2000 m2, l’espace est situé à Beau-Bassin. Un espace composé d’une médiathèque, d’un cinéma, d’un centre de formation, d’une galerie d’expositions. Un centre financé par les ministères Affaires étrangères et Culturel.



A La Réunion, là où il a séjourné plus d’un mois et demi, Charles Baudelaire dédiera un poème « à une malbaraise » probablement à la belle Dorothée, une jeune prostituée à « la peau ténébreuse », « au blanc sourire » et à « la jambe luisante et superbe ».



A La Réunion, trois rues portent son nom : à Saint Joseph, au Port et au Tampon.



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine, est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.



À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »







Nous vous invitons à vous rendre sur notre site afin de découvrir les conditions de participation à ce concours.