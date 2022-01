A la Une .. 5ème édition du concours de la correspondance : Semaine 7

Par G. Aho - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 07:21





« N’oublie pas d’écrire », un principe qui ne fait plus hélas partie de notre langage commun tant que la pratique de l’écriture manuelle s’éloigne de notre quotidien.



Avec l’arrivée des outils numériques qui s’est propagée à la vitesse grand v dans notre espace quotidien, « écrire à la main » serait-il en train de devenir « un geste ancestral » ?



Le site « noubliepasdecrire.com » est une véritable curiosité sur la toile et aussi une belle invitation à reprendre la plume ou le stylo. Vanessa Mahabo a concentré : dossiers, films, livres autour de l’écriture manuscrite et de la correspondance.



Depuis peu elle a publié une bibliographie consacrée aux correspondances des gens connus et inconnus. Toute une liste d’ouvrages littéraires, historiques, scientifiques, artistiques etc dans lesquels des personnages (bien réels) se sont échangés des lettres. (suivre ce lien Bibliographie – Les Correspondances célèbres ou d'inconnus (noubliepasdecrire.com).



Entre les correspondances de Flaubert, de Simone de Beauvoir, de Thomas Mann ou de Calamity Jane, il existe même quelques écrits de Baudelaire…



En vous plongeant dans quelques ouvrages de cette liste, vous trouverez certainement l’inspiration. L’inspiration : le mot moteur qui vous donnera envie de vous lancer dans l’écriture d’une missive à Baudelaire, l’invité de notre cinquième édition.



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.



À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ?



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

