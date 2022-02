5ème édition du concours de la correspondance - Semaine 10

Des lettres Charles Baudelaire en a écrit. Quelques centaines probablement. Il en a même reçu. De sa mère, de ses amis Lamartine, Flaubert, Leconte de Lisle. Ce dernier a été sollicitée par Jeanne Duval. Jeanne Duval une femme qu’il a rencontrée à Paris quelques mois après son voyage à Bourbon. Une lettre retrouvée de l’amie de cœur éclaire d’une manière intense ce que Baudelaire aurait vécu à Bourbon.



Quai de Béthune, Ile Saint-Louis, Paris le 20 décembre 1842.



A monsieur Charles Leconte De Lisle.



Monsieur, un ami commun m'a communiqué votre adresse et je vous prie d'excuser la grande liberté que je prends en sollicitant votre patience sur une affaire concernant monsieur Charles Baudelaire, avec qui vous semblez lié.



Je suis comme vous Créole des îles, mais issue de la mer des Caraïbes. J'ai fait la connaissance de Charles dans la rue. Un jeune homme s'est retourné sur mon passage m’a appelé Dorothée. J'ai souri de la méprise ou de l'astucieuse approche. Il m'avait suivi en se renseignant sur mon compte. Il est venu tous les soirs m'écouter chanter. Chaque fois il me dévorait des yeux. Et c'est moi qui suis partie finalement le voir. Je n'avais jamais vu autant d'admiration pour moi dans le regard d'un homme aussi charmant. Il m'a dit qu'il était poète. Il m'a raconté ses voyages et ses espérances à l'île Bourbon où il aurait rencontré une fille me ressemblant s'appelant Dorothée. Il veut que je chante tout le temps pendant qu'il écrit. Il écrit presque aussi bien que vous. Pour tout vous dire, pour lui, j'ai mis fin à une relation avantageuse. Et pour tout vous dire, nous sommes amants depuis deux mois. Il m'a présenté à sa mère, laquelle m'a témoigné de l'affection et même de la gratitude. Mais une ombre s'est glissée dans notre vie. Je suis tombée il y a quelques jours sur une lettre venant de la Chaussée Royale, Saint Paul, île Bourbon, signée de Mademoiselle D… est-ce Dorothée ? Nous nous sommes violemment disputés car il n'a pas apprécié que je fouille dans ses affaires, comme je n'apprécie pas qu'il ne m'en parle pas. Dans ce courrier il est fait état d'une personne qu'il attend à Mare-à-citrons. Il est fait état de personnes, dont vous, et de situations que je ne comprends pas. Je voudrais savoir s'il n'avait pris aucun engagement où n'a laissé aucune situation de déshonneur à l'île Bourbon, car il ne veut absolument pas y retourner et ne souhaite pas en parler au risque de rentrer dans une colère violente ou une profonde prostration. Merci de pouvoir m'aider de vos conseils.



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.



À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »



Nous vous invitons de vous rendre sur notre site afin de découvrir les conditions de participation à ce concours. BAUDELAIRE (aparmedia.wixsite.com)



Bonne semaine à tous et à bientôt.