A la Une . 5ème édition du concours de la correspondance : Ecrire à Charles Baudelaire

La cinquième édition du concours de la correspondance débute au cours de cette dernière semaine du mois de novembre 2021 et ce jusqu’au 27 février 2022. Par G. Aho – Présidente de l’A.P.P.E.L. - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 13:56





Plusieurs dizaines de contributions scripturales nous sont parvenues depuis le commencement de l’interactivité que nous avons mis en place entre différents partenaires, Zinfos974 et l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture. En cela nous pouvons dire que la chose écrite rencontre un succès particulier vue les magnifiques missives que notre jury reçoit chaque année et dont les meilleures s’affichent d’ores et déjà sur notre site.



Pour cette cinquième édition, Charles Baudelaire est notre invité. En 1841 (il y a 180 ans) un jeune homme de vingt ans, inconnu, un peu bohème fait escale à Bourbon. Il descend du paquebot « les mers du sud » qui file vers Calcutta. Charles Baudelaire a décidé que son exil d’un an décidé par son beau-père s’achèvera sur notre île. Il attendra une quarantaine de jours un prochain bateau avant de regagner Bordeaux.



Des mystères entourent encore le long séjour dans les mers du sud de ce poète en devenir. Une chose est certaine, nous retrouverons les traces de sa longue traversée dans l’océan Indien (Maurice, Bourbon -devenu La Réunion quelques années plus tard et l’Afrique du Sud) tout au long de ses poèmes, ses écrits laissés à sa postérité.



Un aperçu de son héritage poétique et littéraire est à découvrir à la Bibliothèque Nationale de France à Paris qui fête le bicentenaire de sa naissance avec une très belle exposition intitulée « Baudelaire, la modernité mélancolique ». D’ailleurs nous vous conseillons vivement de faire une visite virtuelle (voici le lien Baudelaire, la modernité mélancolique | BnF).



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.



À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »



Nous vous invitons de vous rendre sur notre site afin de découvrir les conditions de participation à ce concours. La ville de Salazie est notre partenaire. Quel lien uni Baudelaire et Salazie ? Vous le saurez prochainement… Chaque semaine, nous publierons un article lié à cette nouvelle édition jusqu’au 27 février. N’hésitez pas à nous faire part de votre avis.



Bonne semaine à tous et à bientôt.

La cinquième édition du concours de la correspondance débute au cours de cette dernière semaine du mois de novembre 2021 et ce jusqu’au 27 février 2022.Plusieurs dizaines de contributions scripturales nous sont parvenues depuis le commencement de l’interactivité que nous avons mis en place entre différents partenaires, Zinfos974 et l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture. En cela nous pouvons dire que la chose écrite rencontre un succès particulier vue les magnifiques missives que notre jury reçoit chaque année et dont les meilleures s’affichent d’ores et déjà sur notre site.Pour cette cinquième édition, Charles Baudelaire est notre invité. En 1841 (il y a 180 ans) un jeune homme de vingt ans, inconnu, un peu bohème fait escale à Bourbon. Il descend du paquebot « les mers du sud » qui file vers Calcutta. Charles Baudelaire a décidé que son exil d’un an décidé par son beau-père s’achèvera sur notre île. Il attendra une quarantaine de jours un prochain bateau avant de regagner Bordeaux.Des mystères entourent encore le long séjour dans les mers du sud de ce poète en devenir. Une chose est certaine, nous retrouverons les traces de sa longue traversée dans l’océan Indien (Maurice, Bourbon -devenu La Réunion quelques années plus tard et l’Afrique du Sud) tout au long de ses poèmes, ses écrits laissés à sa postérité.Un aperçu de son héritage poétique et littéraire est à découvrir à la Bibliothèque Nationale de France à Paris qui fête le bicentenaire de sa naissance avec une très belle exposition intitulée « Baudelaire, la modernité mélancolique ». D’ailleurs nous vous conseillons vivement de faire une visite virtuelle (voici le lien Baudelaire, la modernité mélancolique | BnF).Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »Nous vous invitons de vous rendre sur notre site afin de découvrir les conditions de participation à ce concours. La ville de Salazie est notre partenaire. Quel lien uni Baudelaire et Salazie ? Vous le saurez prochainement… Chaque semaine, nous publierons un article lié à cette nouvelle édition jusqu’au 27 février. N’hésitez pas à nous faire part de votre avis. http://aparmedia.wixsite.com/appel Bonne semaine à tous et à bientôt.