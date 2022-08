Ce mercredi 24 août 2022, le Département de La Réunion a annoncé la 5ème édition du Salon des Seniors au côté de l'ADeRR, l'Association pour le Développement et le Rayonnement de La Réunion.



Après deux années d’absence due à la crise sanitaire, le Salon des Séniors Réunion revient en force cette année, au plus grand bonheur des organisateurs et des partenaires réunis ce 24 août au Palais de la Source pour présenter l’événement. Jeannine Vellayoudom, présidente de l’Association pour le Développement et le Rayonnement de La Réunion (ADeRR) qui porte le projet l’a présenté comme « une formidable occasion, pour tous les Réunionnais, de se réunir autour de la thématique du "bien vieillir" ».