5ème Marche contre la leucémie ce dimanche à Saint-Pierre

La 5ème édition de la "Marche Solidaire contre la Leucémie" se déroulera ce dimanche 5 mai sur le front de mer de St-Pierre.



Un événement organisé par le Rotary Club de St-Pierre et l’Entre-Deux ainsi que l’association Laurette Fugain. À cette occasion, la présidente nationale Stephanie Fugain est sur l'île.



En France, 29 des 1700 nouveaux cas de cancer pédiatriques sont des leucémies. Chez les adolescents de 15 à 20 ans, 150 à 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Grâce aux progrès thérapeutiques, le taux de survie à cinq ans atteint 82 chez l'enfant.



L’organisation souhaite donc sensibiliser sur les dons de sang, plaquettes et moelle osseuse et récolter des fonds pour les actions de l’antenne locale de l’association Laurette Fugain.