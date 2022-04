A la Une . 5e saison de "Votre plus beau marché" : Saint-Pierre à nouveau en lice

Le marché de Saint-Pierre a tiré son épingle du jeu sur 191 candidats et fait partie des 24 marchés à prétendre au titre de "Plus beau marché" de France. Par NP - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 17:35





Le marché forain de Saint-Pierre a remporté la phase régionale et se retrouve à nouveau en lice parmi 24 autres marchés de France et de Navarre. En 2020, il avait terminé à la 3e place. Le marché du Chaudron s’était lui hissé à la 12e place, l’année dernière.



Le nom du plus beau marché de France sera dévoilé la semaine du 27 juin, toujours dans le 13 h de TF1.



En 2021, c’est le marché d’Étaples-sur-mer dans le Pas-de-Calais, vieux de 100 ans, qui avait remporté le plus de suffrages.



Le vote est ouvert à tout le monde dès le 27 avril prochain sur le site



