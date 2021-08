Santé 5e édition du SAFTHON : 88 actions déployées à La Réunion

Le 9 septembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale (TCAF) et durant tout le mois de septembre, 250 actions SAFTHON (150 en 2020) seront déployées en France, en Outre-mer et dans le monde, dont 88 uniquement sur le territoire réunionnais.



Depuis 5 ans, le SAFTHON, initiative réunionnaise, s’est développé dans 16 régions Françaises et dans plusieurs pays étrangers. Un label Amies Des Mamans et Des Enfants a également été lancé pour venir en aide aux futures mères et leurs enfants concernés par l'alcoolisation foetale.



Le communiqué : Par N.P - Publié le Dimanche 15 Août 2021 à 07:36

En 2021, des chiffres encore alarmants à La Réunion



A la Réunion, il est estimé qu’au moins 263 b.b.s naissent chaque année atteints de Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale donc un bébé toutes les 32 heures. Au total, 17 000 réunionnais vivent aujourd’hui avec ces troubles. Cette maladie est la première cause de handicap mental d’origine non génétique et la première cause évitable de troubles neurodéveloppementaux. Prévenir le SAF et les autres TCAF, c’est investir dans les générations futures et respecter le droit des enfants à l’égalité des chances.



La nécessité d’informer demandée par la population selon l’étude d’OPINION WAY



En dépit du risque, en général, et du message de santé publique, moins d’un français sur deux déclarent avoir connaissance des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale, selon une étude Opinion Way1 réalisée pour SAF France. La raison tient pour la moitié des sondés, à une mauvaise information. La R.union fait exception puisque 70% des sondés connaissent les TCAF notamment grâce aux témoignages de mamans dans les médias, toujours selon l’étude Opinion Way.



Le SAFTHON fête ses 5 ans et s’étend maintenant dans 15 régions françaises et 8 pays étrangers.



En 5 ans, le SAFTHON, campagne de sensibilisation et de récolte de fonds afin d’améliorer la prévention mais aussi l’accompagnement des familles, a permis de publier plus de 600 articles de presse atteignant une audience de près de 170 millions de personnes. Depuis 2 ans, 3720 collégiens ont été sensibilisés au SAF et en 2020, 53 mamans ont été accompagnées dont 6 enceintes qui ont arrêté de consommer de l’alcool suite à notre accompagnement.



Le SAFTHON a permis de faire économiser à la société 4,6 millions d’euros. 1 euro investi est rentabilisé au moins 55 fois.



Malgré le contexte sanitaire, le nombre d’événements ne cesse d’augmenter. Cette année plus de 88 événements sont au programme à la Réunion. Parmi eux :



- Le 8 septembre :

o Journée de sensibilisation par le CLSPD de Saint-Joseph



- Le 9 septembre :

o Journée de sensibilisation au Golf de Bourbon : stand de prévention, exposition de tableau et vente de plantes

o Saint-Louis : village prévention (matin) ;

o Caf. Parents par le CCAS de la Possession ;

o Opération sets de table Chez Lucay (Cilaos)



- Ateliers de valorisation des mamans le jeudi 16 septembre à Saint-Louis ;



- Etang-salé : Balades à VTT le 26 septembre – 5 euros de frais d’inscription - organisé par la police nationale et la GMF au profit du SAFTHON



- Ateliers d’écriture en Novembre organisé par la MGEN ;



Lancement du label Entreprises Amies Des Mamans et Des Enfants



L’association SAF France lance le label Entreprises "Amies Des Mamans et Des Enfants" afin de pouvoir venir en aide aux futures mères et leurs enfants concernés par l’alcoolisation foetale.



Déni de grossesse, traumatismes, m.connaissances, consommations récréatives… Les occasions et raisons de consommer de l’alcool pendant la grossesse sont multiples et les conséquences peuvent être importantes sur l’enfant à naître.



Aujourd’hui, des femmes interpellent l’association afin d’être informées et accompagnées.



Adhérer au label, c’est permettre à SAF France de prévenir et d’aider les futures mères et leurs enfants (un accompagnement pluriel : social, médical, judiciaire, éducatif) et de sensibiliser les collégiens.



Comment adhérer ?



Vous versez un don défiscalisable à 66% de 500 euros minimum (170 euros après défiscalisation – Un reçu fiscal pour la défiscalisation vous sera envoyé directement par email).



Par ce don, vous permettez à une mère et son enfant d’être accompagnés pendant 1 mois.



Comme le rappelle Denis Lamblin, pédiatre et président de l’association SAF France, à l’origine du projet : "Aujourd’hui, les professionnels manquent cruellement de formation à ce sujet et beaucoup de questions restent sans réponse. Dans beaucoup de familles, des troubles existent sans qu’ils ne soient diagnostiqués. Grâce au SAFTHON, nous souhaitons faire passer le message qu’il n’y a pas de consommation sans risque et éviter que toutes les demi-heures un enfant soit atteint, soit 15 000 enfants chaque année en France. Rappelons-le, les TCAF* sont la première cause de handicap d’origine non génétique et donc totalement évitables. Face à cette urgence sociétale, SAF France souhaite des réponses immédiates, déterminées, durables et efficientes qui nécessitent une mobilisation de tous."



• TCAF : Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale

• SAF : Syndrome d’Alcoolisation Foetale