5G: Des députés LR, dont Nadia Ramassamy, réclament une commission d'enquête sur de possibles risques sanitaires

Et le risque principal selon eux concerne les bandes de fréquences utilisées par la 5G. "Le travail d’identification des publications a mis en évidence un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes de fréquences considérées. De plus, les données de la recherche sur les fréquences les plus élevées entre 20 GHz et 60 GHz, sont encore peu nombreuses. Il s’agit notamment d’étudier la possibilité d’extrapoler les résultats des travaux antérieurs sur les risques des diverses technologies (3G, 4G, wifi, scanner corporel) et les données de la littérature scientifique disponibles, pour les appliquer aux innovations de la 5G", arguent les députés.



Pour rappel, la 5G va utiliser de nouvelles fréquences, à savoir 3,5Ghz et 26Ghz. La première est relativement similaire aux fréquences actuelles utilisées par la 4G. Pour la seconde en revanche, "aucune étude n’existe à ce jour sur la fréquence 26 Ghz qui doit être déployée aux alentours de 2025 avec une pénétration directe dans le corps et une absorption par les premières couches de la peau", avancent-ils.



Comme l'explique BFMTV, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) s'était déjà émue en janvier dernier dans son rapport préliminaire du "manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes de fréquences considérées".



