Communiqué 59 jeunes volontaires réunionnais s'engagent dans l'Armée de Terre

Le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) a procédé le 3 mai dernier, à la signature de 59 contrats d'engagement de jeunes volontaires en présence du chef du CIRFA de la Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 10:45

Le communiqué :



Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, a organisé, le 3 mai 2022, une signature de contrat d’engagement en présence du Chef du CIRFA de La Réunion. Au premier rang national des recruteurs pour les 18 – 25 ans, l’armée de Terre est un partenaire majeur des jeunes pour l’emploi. Bien plus qu’un métier, l’armée de Terre offre de vraies perspectives de parcours professionnel et d’expérience de vie aux jeunes français de tout niveau scolaire. Cette année, ce sont ainsi 16.000 nouveaux soldats qui rejoindront leur premier régiment d’affectation. Soucieuse de participer à la promotion de l’égalité des chances, l’armée de Terre agit pour optimiser le recrutement des jeunes français originaires d’Outre-mer et notamment en océan indien. C’est dans ce contexte que 59 jeunes volontaires ont signé leur premier contrat d’engagement dans les locaux du CIRFA de St-Denis sous la houlette de l’Adjudant Johan Gonthier, chef de centre.



