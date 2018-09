58 agents de la mairie de Saint-Paul médaillés

Son deuxième adjoint et président du Conseil départemental, Cyrille Melchior. Mais aussi Claude Moutouallaguin-Allagapachetty, Yacoub Panchbaya, Jean-Marc Aure, Thierry Martineau et Nadine Sévétian.



Chaque cérémonie de ce type constitue un événement important pour la municipalité, et surtout pour le maire. Il y attache une importance toute particulière. « À travers cette cérémonie, c’est le parcours de chaque médaillé, sa carrière, son quotidien depuis 25, 30, voire 35 ans et plus encore, que nous voulons mettre à l’honneur », indique le premier magistrat samedi dernier.



De la restauration scolaire aux actions auprès des personnes âgées et des Saint-Paulois les plus démunis ; de l’environnement à la logistique ; des mairies de proximité, aux équipements socio-culturels et sportifs… de nombreux services de la Mairie représentants pratiquement tous les Pôles étaient concernés par cet événement.



58 agents de la commune de Saint-Paul composent cette promotion :



- 23 médailles d’argent

- 24 médailles de vermeil

- 11 médailles d’or