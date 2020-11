La grande Une 5700 masques "inclusifs" livrés dans les écoles de La Réunion

Pour les élèves sourds et malentendants, le masque porté par un enseignant est un obstacle de plus à l'apprentissage, il les empêche de lire sur les lèvres. Face à ce constat et après une enquête pour déterminer les besoins sur notre île, le rectorat a commandé 5700 masques dits inclusifs, en l'occurrence transparents, qui ont été livrés la semaine dernière dans les établissements scolaires. Par B.A - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 14:17 | Lu 772 fois

Ces masques sont fabriqués en France, selon les normes en vigueur, et sont différents des visières, interdites car non protectrices. En effet, des pièces de tissu permettent la filtration de l'air expiré, pour éviter la propagation du Covid-19. Les enseignants ont l'obligation de porter un masque filtrant, et, depuis hier, il est recommandé aux petits Réunionnais (à partir de 6 ans) de porter un masque à l'école, quand il s'agit d'une obligation en France métropolitaine.



Les associations de parents d'élèves réclamaient ces masques transparents, ils ont été livrés aux élèves malentendants et à leurs enseignants et accompagnateurs (AESH), et devraient faciliter leur scolarité en ces temps particuliers.





Publicité Publicité