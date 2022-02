A la Une . 5,7 millions d'euros pour la restauration de l'Ancien Hôtel de Ville de St-Denis

L'Ancien Hôtel de Ville de St-Denis va retrouver son apparence d'antan, passant du jaune au blanc. L'édifice, inauguré le 21 avril 1860 et classé Monument historique en totalité depuis le 13 octobre 1975, va en effet être restauré à compter de juillet 2023. Les travaux sont estimés à 5,7 millions d'euros. Par SI - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 09:00





Édifié il y a 176 ans (la première pierre avait été posée en 1846), le bâtiment dont le dernier coup de peinture remonte à 1999, présente "des façades dégradées, des fissures, des traces d'infiltration, des remontées humides et des menuiseries et balustres à restaurer", indique la municipalité qui souhaite au passage "adapter les fonctions pratiques du bâtiment aux besoins modernes" comme l'éclairage ou la sonorisation "tout en préservant son authenticité".



La mairie est actuellement en cours de notification du marché de maîtrise d'oeuvre pour les études de conception et devrait lancer la consultation des entreprises début 2023 pour des travaux espérés pour juillet 2023.



Des travaux qui dureront 16 mois et qui se dérouleront en deux étapes. La première consistera en la restauration du clos et du couvert (tout ce qui protège le bâtiment) : blanchiment à la chaux des bandeaux et éléments de décor en pierre de basalte, restauration des menuiseries extérieures, conservation et révision des couvertures en cuivre.



La seconde phase des travaux portera sur les aménagements extérieurs et intérieurs comme la mise aux normes électriques/incendies/accessibilité, l'aménagement des jardins extérieurs, des peintures en salle, du parvis d'entrée, de la cour intérieure et de la fontaine ou encore de la sonorisation des salles de mariage du grand salon. La restauration de ce bâtiment emblématique du chef-lieu avait été annoncée lors de la visite de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot en octobre 2021.Édifié il y a 176 ans (la première pierre avait été posée en 1846), le bâtiment dont le dernier coup de peinture remonte à 1999, présente "des façades dégradées, des fissures, des traces d'infiltration, des remontées humides et des menuiseries et balustres à restaurer", indique la municipalité qui souhaite au passage "adapter les fonctions pratiques du bâtiment aux besoins modernes" comme l'éclairage ou la sonorisation "tout en préservant son authenticité".La mairie est actuellement en cours de notification du marché de maîtrise d'oeuvre pour les études de conception et devrait lancer la consultation des entreprises début 2023 pour des travaux espérés pour juillet 2023.Des travaux qui dureront 16 mois et qui se dérouleront en deux étapes. La première consistera en la restauration du clos et du couvert (tout ce qui protège le bâtiment) : blanchiment à la chaux des bandeaux et éléments de décor en pierre de basalte, restauration des menuiseries extérieures, conservation et révision des couvertures en cuivre.La seconde phase des travaux portera sur les aménagements extérieurs et intérieurs comme la mise aux normes électriques/incendies/accessibilité, l'aménagement des jardins extérieurs, des peintures en salle, du parvis d'entrée, de la cour intérieure et de la fontaine ou encore de la sonorisation des salles de mariage du grand salon.