A la Une . 565g de cocaïne cachée dans les baskets d'un voyageur

Les autorités viennent de saisir un demi-kilo de drogue dure dissimulée dans les chaussures d'un passager qui sortait d'un vol entre la métropole et La Réunion. Voici le communiqué des Douanes de La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 09:38

Mardi 12 octobre 2021, les services des douanes de l’aéroport de Saint-Denis Roland-Garros ont saisi 565 grammes de cocaïne.



Les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot ont sélectionné un voyageur d’une vingtaine d’années, originaire de la région parisienne, au débarquement d’un vol en provenance de métropole. L’attitude du voyageur ainsi que les conditions de son séjour à La Réunion ont conduit les douaniers à procéder à un contrôle approfondi de cette personne et de ses bagages.



La fouille complète de ses effets a permis de découvrir que les semelles de ses chaussures de sport qu’il portait, avaient été évidées et contenaient deux boudins de poudre thermosoudés.



Les tests stupéfiants réalisés immédiatement ont révélé que le produit dissimulé réagissait à la cocaïne pour une quantité totale de 565 grammes.



À l’issue de la procédure douanière, sur instruction du procureur de la République de Saint-Denis, l’infracteur a été remis à la Sûreté départementale. Celui-ci sera présenté devant un magistrat ce jour, selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.