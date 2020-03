560 raideurs au 6ème Raid de l’Ouest “RESPEco”

Le 19 février dernier, 670 élèves dont 560 raideurs et 110 jeunes officiels élèves (des lycéens dédiés à l’organisation, au reportage, au secourisme et à l’intégration) ont participé activement à la 6ème édition du Raid de L’Ouest baptisé “RESPEco”. Cet événement s’est déroulé au stade de la Cocoteraie à l’Étang Saint-Paul le 19 février dernier.



140 équipes ont participé des challenges ou à des ateliers “découverte” : tir à l’arc, tyrolienne, run and bike, traversée kayak, trail, traversée de la rivière, kours la roue… Cette année, le RAID de l’Ouest a accueilli des résidents handicapés de l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la maison Henry Lafay) et de deux équipes “Sport Partagé”.



Ces participants ont été aidés et encadrés par dix jeunes élèves “officiels intégration”. Concrètement, chaque équipe avait un raid à réaliser dans la journée et chaque élève, son propre parcours citoyen à travers divers ateliers : lutte contre le cancer, le diabète ou encore la nutrition.