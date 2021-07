56 conteneurs vides estimés à 3 millions de roupies se volatilisent dans le port mauricien

Dans le port mauricien, supposément un des endroits les plus surveillés du pays où l’accès est strictement contrôlé, sauf lorsqu’il s’agit de drogues, 56 conteneurs vides ont disparu. Leur valeur est estimée à 3 millions de roupies. C’est lors d’un audit effectué par la Mauritius Shipping Corporation Ltd que le pot aux roses a été découvert.



Une déposition a été consignée au Central Criminal Investigation Department. La thèse d’une complicité interne est privilégiée. C’est une évidence, étant donné que les chances que des personnes qui n’ont aucune autorisation rentrent dans le port et repartent avec 56 conteneurs sont très minces. À moins qu’ils n’aient fait appel aux plus grands prestidigitateurs pour faire disparaître ces mastodontes.