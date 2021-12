A la Une . 55 ans de mariage pour les époux Phocion

Le maire de Saint-Leu est venu saluer Nicaise et Emmaüs Phocion qui se sont unis en 1965. Voici le communiqué de la municipalité : Par NP - Publié le Dimanche 12 Décembre 2021 à 16:43

Noces d'Orchidées pour les époux Phocion



Nicaise et Emmaüs Phocion se sont unis le 12 décembre 1965.

De leur union sont nés 4 enfants et 6 petits-enfants.



Entourés de leur famille et en présence du Maire Bruno Domen, des élues Madame Marie Alexandre et Madame Gisèle Belin, ils ont fêté aujourd'hui leurs 55 ans de mariage.



C'est lors d'une promenade que Nicaise et Emmaüs se sont rencontrés. D'abord intimidés, ils se sont peu à peu rapprochés pour ne jamais plus se quitter et vivre une vie heureuse dans la fraicheur des Hauts, dans leur quartier du Plate à Saint-Leu.



La municipalité leur souhaite encore une fois de Joyeuses Noces d’Orchidées !







