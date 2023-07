A la Une . 54e Tour Auto : Fermeture d'une partie de la route de la Montagne vendredi 28 juillet après-midi

Les organisateurs du 54e Tour Auto annoncent que la route de la Montagne sera fermée à la circulation le vendredi 28 juillet de 13h à 17h30 du Stade de la Redoute jusqu'au belvédère des Trois Bancs. La RD41 du coté de la Possession utilisée pour l'ES2 sera quant à elle fermée de 18h à 22h30. Par N.P - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 16:53

Les précisions de l'organisation :



La route sera fermée le vendredi 28 juillet de 13H00 à 17H30.

Et puisqu'on est dans le coin, sachez que la RD41 du coté de la Possession utilisée pour l'ES2 sera quant à elle fermée de 18H00 à 22H30. Les riverains de la Montagne pourront ainsi rejoindre leur domicile à tout moment.



Le stationnement des voitures sera interdit depuis 5H du matin sur tout le long du parcours. Une équipe sera sur place et procèdera au dynamitage des véhicules si nécessaire.



Les spectateurs, ou du moins les plus sportifs, pourront y aller à pied mais uniquement dans les zones prévues à cet effet, indiquées sur la carte.



Pour les autres, des navettes gratuites seront disponibles depuis la préfecture et du parking OMS de Champ Fleuri.

Et comme ce ne sont pas des sauvages chez Sodiparc, le retour au point de départ est compris dans le forfait une fois l'épreuve terminée 🙂



Merci de respecter le site et de ramener vos déchets avec vous 🙏



Si la carte ne s'affiche pas correctement, cliquez ici:

