Sport Réunion 53e Tour Auto : Essais, tests, mise au point et shakedown

Communiqué de l'ASA Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 10:20

C’est dans un mois tout pile que sera donné le départ du 53° Tour Auto Rallye de la Réunion (Vendredi 29 Juillet). En vue du lancement de l’épreuve phare du sport automobile à la Réunion, le comité d’organisation a souhaité permettre à tous les engagés et futurs engagés de se préparer au mieux(ainsi que leurs bolides) à cette longue épreuve. L’équilibre entre préparation nécessaire et respect de la réglementation en vigueur établie par la FFSA reste le principal pour l’ASA Réunion.



Dans cet esprit de rester au plus proche des pratiquants, l’ASA Réunion a demandé et obtenu une dérogation auprès de la FFSA afin de programmer une séance de mise au point le Lundi précédant la course plutôt que la veille du départ. Ainsi, les équipages disposeront de davantage de temps pour modifier leur voiture de course en cas de nécessité* et se procurer en urgence certaines pièces avant les VA/VT du Vendredi 29 Juillet.



La base de mise au point retenue est le tracé dit «Renaissance» situé sur la commune de SainteSuzanne. Tracé sous forme de boucle permettant un passage systématique par le point d’assistance situé au niveau du marché forain de la ville, ce circuit éphémère sera à disposition des concurrents souhaitant en bénéficier (réservations obligatoires au près de l’organisateur) le Lundi 25 Juillet de 9h30 à 17h30. Un régime dérogatoire à l’article 7.5.20 a été validé par la FFSA (additif N°1). Le parcours précis de cette spéciale de 3km400 permettant la mise au point sera transmis lors de la remise des roadbook aux équipages.Une participation financière de 100€ pour la journée complète (assurance comprise) sans limitation du nombre de passage sera demandée à chaque participant.



Compte tenu d’un emploi du temps contraint pour certaines équipes, l’ASA Réunion a également permis la tenue de séances d’essais sur les deux circuits disposant d’infrastructures réglementaires. Ainsi la piste de la Jamaïque (Saint Denis) propose des séances d’essais payantes les Samedi 16 et Dimanche17Juillet de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 (contact Madame Boyer: 0693 49 13 75 ou 0692844526).Le nombre de places est limité à 27 voitures par jour et la réservation est obligatoire. Le Circuit Felix Guichard (piste des orangers à Sainte Anne) propose également des séances de mise au point payantes. Disposant de davantage de latitude et d’amplitudes horaires, il est toutefois nécessaire de réserver vos créneaux auprès d’Audrey au 0692 725 584.



L’ASA Réunion rappelle que les essais techniques de mise au point de véhicules de courses ont encadrés par la réglementation fédérale et que tout concurrent s’affranchissant de ces règles s’expose à de lourdes sanctions sportives et judiciaires. * sous réserve de validation de cet additif par les autorités préfectorales