53e Tour Auto : Découvrez la liste des engagés

Le communiqué :



Les engagements en vue du 53° Tour Auto Rallye de la Réunion sont clos depuis le Lundi 18 Juillet à minuit. L’ASA Réunion se réjouit évidemment de ce nombre important prouvant l’intérêt porté sur l’épreuve phare du sport automobile à la Réunion. Certains équipages mettent un point d’honneur à participer à la classique réunionnaise quitte à ce que ne soit qu’un seul rallye sur la saison. 10 équipages ont fait acte d’engagement dans la catégorie VMRS qui évoluera sur l’intégralité des secteurs chronométrés de jour comme de nuit. Parmi ces véhicules«civils» certaines magnifiques autos se disputeront les lauriers de la plus grande constance au long des 12 épreuves spéciales de vitesse face à des équipages s’alignant à bord de la voiture de «Monsieur/Madametout le monde».



Dans la catégorie «moderne», ils sont 99 à avoir répondu à l’appel du Tour. Les concurrents habituels des différentes catégories de groupe seront opposés à nombre de concurrents misant toute leur passion du Rallye à l’occasion de l’épreuve organisée par le club dionysien.



Le sport automobile se porte particulièrement bien et l’on note un regain d’intérêt de nombre de concurrents qui avaient jusqu’alors remisé les combinaisons et bottines. Malgré leur expérience indéniable, ils auront sans doute fort à faire face plusieurs rookies démarrant leur carrière rallystique par leTourAutoRallye de la Réunion. Par ailleurs, la catégorie Rally2 (ex R5) compte un total de 11 bolides qui disputeront les meilleures places à la seule WRC engagée. Les autres classes de cylindrées sont également particulièrement bien représentées avec des luttes pour la victoire dans les différentes catégories à suivre impérativement.



Parmi les équipages, pas moins de 20 concurrentes ont fait acte d’engagement dont 6 pilotes en catégorie moderne et un total de 14 navigatrices (13 en moderne et une en VMRS).



Alors que les équipages connaissent désormais leur ordre de départ en vue de la première étape, tous peuvent à présent se concentrer sur les séances de reconnaissances programmées ce week-end pour les premières sessions. Ces reconnaissances (prises de note du profil de chaque virage) se déroulent sur route ouverte dans le plus strict respect des règles communes de circulation et du respect des riverains et autres usagers. Ces séances sont scrupuleusement scrutées par les officiels de l’organisateur.