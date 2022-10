A la Une . 53e Tour Auto : Damien Dorseuil gagne en appel et récupère sa 1re place

En raison d'une pénalité de 3 minutes infligée à Damien Dorseuil (au motif que le poids de la voiture aurait été inférieur au minimum autorisé), Thierry Law-Long avait remporté le 53e Tour Auto le 31 juillet dernier. Un résultat contesté par l'équipage rétrogradé à la 3e place, qui avait fait appel auprès du Tribunal d'Appel National (TAN). La décision est désormais connue : le TAN annule la pénalité, ce qui repropulse Damien Dorseuil à la 1re place. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Octobre 2022 à 07:03

Le communiqué commun de la Ligue du Sport Automobile de la Réunion, l’ASA Réunion et de l’équipage Damien DORSEUIL – Kevin DE BERGE :



Pour rappel, l’équipage Damien Dorseuil- Kevin de Berge avait été déclassé (de la 1ere à la 3e place) à la fin du dernier 53e Tour auto (pénalité de trois minutes), à la suite d'un contrôle sur balance, le poids de la voiture étant inférieur au minimum autorisé.



L’équipage a fait appel de cette décision auprès du Tribunal d'Appel National (TAN) de la FFSA. Pendant plusieurs semaines le TAN a rassemblé aux fins d'analyse et de recoupements tous les éléments (administratifs et techniques) auprès de tous les protagonistes, et s’est appuyé sur tous les textes réglementaires à sa disposition.



Les conclusions ont fait tout particulièrement apparaitre ceci : "Attendu que le TAN relève l’absence de document démontrant la réalisation d’une vérification périodique de la balance entre le 22 juillet 2019 et le 31 juillet 2022 ; qu’au contraire, il est ressorti de l’audience que la dernière vérification de la balance a eu lieu le 22 juillet 2019 ; dès lors, le TAN conclut qu’il n’est pas démontré que la balance utilisée a été vérifiée annuellement, conformément à l’arrêté du 26 mai 2004 ; par voie de conséquence, le TAN considère la balance non conforme".



Le TAN a pris sa décision suivante :

"Le Tribunal d'Appel National

- déclare l'appel interjeté par l'appelant recevable

- Annule dans toutes ses dispositions la décision du Collège des Commissaires Sportifs infligeant au concurrent N° 5 une pénalité de temps de "trois (3) minutes ajoutées au temps total cumulé à l'issue de la dernière ES courue"

- Dit que le concurrent N° 5 sera rétabli dans le classement de l'épreuve et dans l'ensemble de ses droits sportifs

- Dit que la caution d'appel versée par l'appelant lui sera restitué intégralement."



En conséquence :

- L’équipage Damien Dorseuil- Kevin de Berge récupère sa première place au 53e Tour auto 2022

- Le classement du championnat est modifié (voir annexe)

- Les coupes seront restituées aux vainqueurs



La LSAR et l'ASA Réunion adressent leurs sincères félicitations aux vainqueurs du 53e Tour auto 2022.