53 postes d'agents pénitentiaires ouverts : Le retour de surveillants d’origine réunionnaise demandé

53 postes de surveillants pénitentiaires vont être ouverts en septembre prochain pour La Réunion. Des postes que le syndicat UFAP UNSA Justice Réunion Mayotte, soutenu par des parlementaires dont David Lorion et Jean-Hugues Ratenon ont réclamés dans un contexte de conditions de travail dégradé, plus particulièrement à la maison d’arrêt de St-Pierre. La prison qui devrait recevoir le renfort de 8 agents pénitentiaires, 21 seront attribués à Domenjod, 23 au centre de détention du Port et 1 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.Des postes qui, comme le rappelle le député David Lorion dans un communiqué, doivent être accordés prioritairement aux bénéficiaires du CIMM. 700 Réunionnais d’origine sont inscrits sur les listes de voeux pour les trois établissements pénitentiaires de l’ile, a compté Alexandre Vissouvanadin, secrétaire général du syndicat.Ces 53 postes ouverts par la commission administrative paritaire de mobilité sont "une bonne nouvelle certes", indique Alenxandre Vissouvanadin mais "notre match sécuritaire ne se gagne pas avec une équipe sans remplaçants".Sans apports d’agents stagiaires dans les régions ultra-marines, l’UFAP UNSa Justice demande également à ce qu’une politique post- CAP soit mise en place " afin que le maximum d’agents soit présent sur site pour les fêtes de fin d’année". La prise de fonction prévue pour le mois d’avril, le syndicat revendique la mise en place rapide d’un calendrier spécifique de prise de fonction anticipée sur notre département.