A la Une ... 53 personnalités et 133 associations adressent une lettre pour l'Outremer à Macron L'ancien président du CREFOm et ancien délégué interministériel pour l’égalité des chances des français d’outre-mer Patrick Karam est initiateur d'une tribune pour un changement radical de la politique française envers ses DROM, suite à la crise sanitaire, signée par de nombreuses personnalités. Nous avons interrogé Patrick Karam. Par Sarah Minatchy - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 17:04 | Lu 488 fois





"Il faut poser le débat, nous avons certes échappé à un cataclysme sanitaire dans la majorité des DOM, du fait des mesures mises en place par les préfets, alors que l'épidémie dans les DOM avait quelques semaines de retard par rapport à la métropole, mais c'est le moment de faire le bilan de nos faiblesses", commence l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.



"En matière sanitaire, les Outremer sont un problème structurel, en plus d'autres facteurs de fragilité, tels la prévalence du diabète. Les DOM sont sous-dotés en matière de structures hospitalières, aussi avons-nous eu de la chance, car le temps d'avance face à l'épidémie a évité une crise majeure." , constate Patrick Karam. "Cette crise peut être une opportunité de marquer un tournant historique et de mettre en place des mesures d’une ampleur jusqu’ici inégalée en faveur de nos territoires ultramarins trop souvent oubliés".



Le constat du déficit structurel des DROM amène Patrick Karam à proposer des solutions qui seraient autre chose qu'un "pansement sur une jambe de bois" : est proposée en préambule la création de zones franches d'activité sur l'ensemble des territoires ultramarins, pour tous les secteurs incluant l'associatif, excluant tout de même la grande distribution, es assurances, la finance et la poste. Des chèques remis aux plus précaires, permettant d'acquérir des biens de première nécessité, sont aussi évoqués, ainsi que le vote d'une loi de finances rectificatrice, permettant aux budgets non dépensés d'être réinjectés dans l'économie des Outremer. "Il faut que le budget des Outremer puisse être intégralement utilisé", insiste Patrick Karam.



"Un véritable raz de marée se profile"



"Le président de la République a promis qu'il reverrait sa copie, concernant les hôpitaux, nos espérons qu'il fasse de même quant aux Outremer. Nous l'interpellons directement, et attendons sa réaction. Ce qui se prépare, suite à la crise sanitaire, va se révéler bien pire que la crise de 2009. C'est un véritable raz de marée qui se profile, de nombreuses TPE n'ont pas les reins assez solides pour se redresser. Cette crise est néanmoins l'opportunité de marquer un tournant historique et de mettre en place des mesures d’une ampleur jusqu’ici inégalée en faveur de nos territoires ultramarins trop souvent oubliés", poursuit Patrick Karam.



Cette tribune, signée par des personnalités de l'art, du sport, du journalisme..., a mobilisé très vite des personnes "capables de déplacer des montagnes", unies dans cette exigence de plus d'Etat et d'égalité. "Nous appelons le président de la République à ne pas se contenter de maintenir l'ordre social, mais à changer radicalement la donne pour l'Outremer", conclut Patrick Karam. Un comité de suivi sera prochainement créé, et d'autres initiatives sont à venir, assure l'ancien président du CREFOM, qui sera attentif à ce que les Outremer ne soient pas une nouvelle fois les oubliés de la République.



Ci-dessous, la liste des personnalités signataires:



France ZOBDA, Productrice-Actrice-Co-Auteure de "Noire n'est pas mon métier"



Sandro AGÉNOR, Scénariste



Marijosé ALIE, Ancienne présentatrice d’émissio - Journaliste - Auteure - Chanteuse



Christine ARRON, Championne de France et d'Europe d'athlétisme – Chargée de mission sport en entreprise à la Fédération Française d'Athlétisme



Marc BARRAT, Réalisateur



Nadège BEAUSSON-DIAGNE, Comédienne- Réalisatrice - Co-Auteure de "Noire n'est pas mon métier" - Créatrice du Collectif "Même pas Peur" (Collectif contre les Violences faites aux Femmes)



Malika BELLARIBI-LE MOAL, Chanteuse d'Opéra - Auteure - Fondatrice et Présidente de l'association «Voix en développement"



Jocelyne BÉROARD, Chanteuse- Auteure-Comédienne



Basile BOLI, Ancien footballeur de l'Olympique de Marseille et de l'Equipe de France



Mario CANONGE, Auteur-Compositeur- Chanteur- Pianiste



Philippe CAROIT, Acteur



Sylviane CEDIA, Chanteuse



Tony CHASSEUR, Auteur-Compositeur-Chanteur



Fabrice DI FALCO, Chanteur d'Opéra



Maïmouna DOUCOURÉ , Réalisatrice- Scénariste- Actrice



Christian FAURE, Réalisateur-Scénariste



Mata GABIN, Comédienne-Chanteuse - Co-Auteure de "Noire n'est pas mon métier"



Greg GERMAIN , Acteur - Metteur en scène - Directeur de théâtre - Ancien président d'Avignon Festival & Compagnies (AF & C)



Laurent GREGOIRE, Créateur, Directeur et Agent de l'Agence Artistique ADÉQUAT



Mémona HINTERMANN, Journaliste - Grand reporter - Ancienne membre du CSA - Auteure



Catherine JACOB, Actrice-Auteure



Lucien JEAN-BAPTISTE, Acteur-Réalisateur-Producteur



Laurence JOSEPH, Comédienne- Humoriste-Auteure



Docteur Yves KAMAMI, Chercheur et Spécialiste ORL – Président de la Commission du CRIF chargée des relations avec les Ultramarins - Président de l’Union des médecins juifs de France



Christine KELLY, Ancienne membre du CSA et journaliste - Auteure - Présidente de l'association K d'urgence



Rachel KHAN, Comédienne-Auteure- Co-Directrice de La Place- Co-Auteure de "Noire n'est pas mon métier"- ex-championne d'athlétisme Centre Culturel La Place



Luc LAVENTURE, Président de l'association Métamorphose Outre-mer - ancien directeur des antennes de France O



Phlilippe LAVIL, Artiste



Pascal LÉGITIMUS, Comédien-Réalisateur- Producteur



Aïssa MAÏGA, Actrice-Réalisatrice - Créatrice du Collectif et co-Auteure de "Noire n'est pas mon Métier"



Jacques MARTIAL, Acteur - Metteur en scène - ancien président de l'établissement public de la Villette – ancien président du Mémorial ACTe



Sara MARTINS, Comédienne - Co-Auteure de " Noire n'est pas mon métier"



Ambroise MICHEL, Acteur-Réalisateur



Jean-Lou MONTHIEUX, Producteur



Jean-Marc MORMECK, Champion du monde de Boxe - Ancien délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer

N'JIE, Chanteuse



Jean-Claude NAIMRO, Auteur-Compositeur



Philippe NIANG , Réalisateur-Scénariste



Sabine PAKORA, Comédienne-Réalisatrice-Co- Auteure de "Noire n'est pas mon métier"



Mourad PAPAZIAN, co-Président du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF)



Marie-José PEREC, Athlète - Triple championne olympique



Frédéric REGENT, Ancien Président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage - Historien



Michel REINETTE, Journaliste - Scénariste - Réalisateur - Rédacteur en chef honoraire de FranceTélévisions



Claude RIBBE, Ecrivain - Philosophe - Réalisateur – Président de l'association des amis du Général Dumas



Firmine RICHARD, Comédienne – Auteure -Co-Auteure de "Noire n'est pas mon métier"



Sonia ROLLAND , Miss France 2000 - Comédienne- Réalisatrice- Co-Auteure de "Noire n'est pas mon métier"- Fondatrice et Présidente de l'association "Maïsha Africa"



Ronald RUBINEL, Auteur-Compositeur- Producteur



Jean-Jacques SEYMOUR , Journaliste - Editorialiste – Auteur - Président de l'Association Cultures et Medias



Claudy SIAR, Artiste - Ancien délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer



Assa SYLLA, Actrice- Co-Auteure "Noire n'est pas mon métier"



Ara TORANIAN, journaliste, co-Président du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF), directeur d'Armenews et des Nouvelles d'Arménie.



Karidja TOURE, Actrice- Co-Auteure "Noire n'est pas mon métier"









