5,3 millions d’euros en moins pour la culture : Les professionnels alertent les élus régionaux

"Ces coupes sont non seulement sans précédent, mais absolument inattendues tant la culture devait être préservée et restait présentée par La Région Réunion comme "le coeur de son projet de développement pour La Réunion"", réagit le collectif du spectacle vivant Kolèt.



Par le biais d’un communiqué, le collectif alerte sur les répercussions d’un tel coup d’arrêt sur "l’ensemble de l’écosystème culturel déjà fragile" :



"Nous, acteurs culturels du spectacle vivant et de la culture, prenons donc la mesure des graves conséquences que fait peser le vote de ce budget sur les artistes, les équipes, les lieux, les manifestations, les publics et la survie des projets que chacun d’entre eux porte au service du territoire réunionnais, et nous rejetons sans appel ce budget pour 2020."



Ci-dessous, le communiqué du collectif Kolèt’ en intégralité :