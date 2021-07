Sport Réunion 52e tour Auto : SCF, un top team

Le porte-étendard du team SCF est indéniablement Stéphane Sam Caw Freve. Il sera d’ailleurs cette année le seul pilote engagé à l’occasion du 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion sous les couleurs orange vif du team bénédictin. Néanmoins, l’objectif de Stéphane et du team reste inchangé : la victoire ! Stéphane est le seul pilote à avoir aligné trois victoires consécutives au prestigieux Tour Auto. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 08:34

Les victoires consécutives de 2014, 2015 et 2016 ont toutes été signées avec Margaux Tesseydre à bord de la Peugeot 206WRC. Pour cette édition 2021, la structure mise à disposition du prétendant à la victoire et dernier vainqueur en date d’un rallye à la Réunion est inchangée. "On ne dispose que d’un véhicule sur le point d’assistance", précisait le pilote. Néanmoins quel véhicule ! Le motor home visible sur les parcs d’assistance est un mastodonte totalement polyvalent.



Outre le nécessaire mécanique et la logistique d’implantation (tentes, tables etc...), le véhicule emblématique du team dispose de tout le confort permettant à l’équipage et son équipe de pouvoir se ressourcer et s’isoler pour définir la feuille de route qu’il reste à accomplir à chaque passage par le parc d’assistance. Avec tout le matériel à disposition, plutôt que de multiplier les véhicules déplacés pour un rallye, le team SCF a opté pour une hyper centralisation de tout le nécessaire pour affronter un rallye à bord d’une voiture de pointe.



Le team SCF est une équipe 100% péi : pas d’ingénieur qui saute la mer pour venir à chaque épreuve, l’équipe technique locale se charge de tout. "Notre équipe est avant tout familiale et amicale", expliquait le pilote. "Cela n’enlève rien au savoir-faire. Tout le monde se connaît, pas besoin de longs discours. En fonction de mon ressenti, je demande les réglages et modifications qui me semblent nécessaires et notre équipe est parfaitement rodée pour répondre à mes demandes. Je fonctionne en faisant confiance à mon instinct".



Bien que le team SCF puisse techniquement disposer d’informateurs en nombre, Stéphane expliquait le choix managérial : "On n’a pas d’informateur terrain ou autres ouvreurs. Ce n’est pas dans l’ADN de notre fonctionnement. On fait des choix à l’instant T. Parfois ça fonctionne et parfois moins...".



A l’approche du premier rendez-vous de la saison, Stéphane confirmait opter pour la Ford Fiesta MK1. Les phases de préparation en amont ont évidemment déjà démarré. Hors de question d’attendre le dernier moment pour vérifier la disponibilité pleine et entière de la voiture de course ! Il faut dire que le team SCF est également le meilleur support publicitaire du concessionnaire/garagiste/dépanneur (et on en oublie certainement) situé au début de la route de la Plaine des Palmistes. A ce titre, la voiture est couvée tout au long de l’année, n’attendant que le drapeau tricolore pour pouvoir enfin s’ébrouer pleinement.



L’histoire du team SCF se conjugue sur le même temps que l’histoire familiale étroitement liée aux sports mécaniques à la Réunion : entre le papa Nicol et les tontons, c’est toute la famille qui vibre au même rythme que celui de Stéphane. "C’est vraiment une histoire de famille. L’objectif est évidemment de gagner à chaque fois que l’on s’aligne au départ. Je porte les couleurs du team et donc de l’entreprise familiale, mais quand j’attache le casque, je ne me pose plus de question. S’il faut prendre des risques, je n’hésite pas".



Avec un tel environnement familial fait de passionnés avec une histoire si riche, quel est le niveau de pression des aînés ? "On ne peut pas parler de pression. Je gère la stratégie à adopter mais j’écoute toujours avec attention l’expérience énorme de la famille et leurs conseils concernant mon approche. Chacun fait part de son avis, je synthétise puis je fais mes choix. Toujours écouter les aînés est essentiel", précisait le triple vainqueur du Tour Auto.



A 3 semaines du départ du rallye, Stéphane semble parfaitement imperméable à la pression d’où qu’elle vienne, ainsi "on sort à peine d’une série de confinements. Pour ce qui me concerne, je suis encore en mode bonbons, gâteaux", s’amusait-il. "Autant le team est aux petits soins et prépare parfaitement la voiture de course et toute l’infrastructure dans nos ateliers, quant à moi, je ne prévois pas de diète ou de régime particulier", déclarait Stéphane dans un grand sourire.



Interrogé à propos de la venue de Stéphane Sarrazin qui sera engagé par un team concurrent sur une monture équivalente à la sienne, le Bénédictin déclarait sobrement : "C’est clairement une plus-value. C’est un pilote de renom et cela va remonter encore le niveau". Chez SCF, le choix stratégique est celui de l’efficacité. "Pour son fonctionnement, le team compte une dizaine d’intervenants directs", expliquait Stéphane.



"En ce qui concerne la stratégie globale, on définit une approche de base puis on adapte au fur et à mesure". Il faut dire que le Tour Auto est une épreuve semblable à aucune autre à la Réunion. "On ne peut en aucun cas parler de sprint pour ce rallye", détaillait le pilote. "Quelle que soit la stratégie posée, il y a tellement de faits de course et d’impondérables durant ces trois jours..."



En ce qui concerne le team SCF, la logique reste immuable : "On définit une ligne de conduite globale puis on ajuste avec l’avancement de l’épreuve. On fait confiance à notre instinct. A part la spéciale de Lon Mon Poy que je n’ai jamais disputée (ES8 à disputer samedi en soirée, NDLR), tous les tracés sont connus par tout le monde..."