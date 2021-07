Sport Réunion 52e Tour Auto : Les équipes de sécurité mobilisées depuis plusieurs semaines

Il est de ces petites mains, (et pourtant elles sont plutôt du genre balèze NDLR) qui sont des incontournables et plus que nécessaires à tout organisateur de rallye. L’équipe de Jean Fred Mauve, responsable de la sécurité implantation, est au travail depuis plusieurs semaines déjà. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 5 Juillet 2021 à 15:28

Cette équipe de 27 personnes sont parmi les rares qui ne voient JAMAIS évoluer une voiture de rallye tout en étant totalement passionnés et totalement indispensable à la tenue d’un rallye a fortiori de l’emblématique 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion.



Ce fidèle parmi les fidèles du club dyonisien arpente les épreuves spéciales de rallye depuis plus de 20 ans. Cette équipe d’un fonctionnement très professionnel est au travail quasi quotidiennement depuis 3 semaines. "Notre fonction démarre environ un mois et demi avant le départ sportif" expliquait le leader charismatique Jean Fred Mauve. "Nous avons en charge la co-définition, la réalisation puis l’implantation du plan de sécurité défini par l’architecte du Tour Jean Roland Gaud en liaison avec les services préfectoraux" définissait "Fred".



La définition du plan de sécurité: zones interdites au public, zones réservées au public sous forme schématique est une création 100% réunionnaise estampillée «équipe Mauve» avant d’être reprise par les divers organisateurs depuis nombre d’années maintenant. "C’est un sentiment de fierté quand une idée qui nous semblait pratique a été développée par nos soins et est maintenant reprise et améliorée par tous les organisateurs ici et ailleurs" relatait "El Jefe".



Parmi ces forçats de la route, Jean Fred Mauve ne peut que se féliciter de l’implication de ses acolytes: "l y a autant de femme que d’hommes dans notre équipe. Ce n’est pas un choix réfléchi de notre part, un simple constat" se réjouissait-il. "Par ailleurs la moyenne d’âge est relativement jeune: elle oscille entre 24 et 26 ans, en fait je suis le plus âgé" souriait-il.



"En amont de l’épreuve, il y a un gros travail pour réaliser les panneaux d’indication de fermeture de route que nous sommes en train de déployer pour informer les usagers tout au long des spéciales retenues" détaillait Fred. "Il y a un peu moins de 95km de spéciales, en ajoutant les routes d’emprise, tous les intermédiaires, ça fait un gros kilométrage à couvrir".



Pas moins de 500 panneaux d’un format 60X40 de couleur jaune fluo ont déjà été fabriqués. "A ce jour (Jeudi 1er Juillet NDLR) nous avons déjà terminé les tracés retenus pour l’Ouest et le Sud. L’Est en cours de finition" précisait-il. "Il s’agit de la première vague, d’autres panneaux sont déjà en cours de réalisation par une partie de l’équipe pour affiner et remplacer ceux qui auraient été enlevés ou abîmés par la pluie. Un passage de vérification est programmé lors des contrôles de reconnaissance les 17 et 18 Juillet. Ce système complémentaire à l’info riverain qui est une distribution de tracts en boite aux lettres fonctionne plutôt bien" se réjouissait le chef d’équipe.



"Avec un numéro de contact sur ces éléments, certains riverains nous ont déjà appelé pour nous faire part de leurs besoins de déplacements impérieux durant l’épreuve pour cause de mariages programmés ou départ vers l’aéroport par exemple. Nous sommes toujours à l’écoute et nous parvenons toujours à faciliter la vie de ceux qui sont impactés par ces fermetures de route".



Le jour de l’épreuve, une tâche supplémentaire repose entièrement sur cette équipe avec l’implantation des dispositifs de sécurité. "On démarre le rubalisage environ 3 heures avant le passage de la première voiture de course. La route est ouverte et on prédispose donc certains éléments. 90 minutes avant la première voiture de course, la route est réputée fermée et une équipe repasse sur le dispositif pour fermer effectivement les voies adjacentes et vérifier le rubalisage" expliquait Jean Fred.



"Une heure avant la première voiture de course, je repasse sur le tracé avec mon double: Didier Cody qui est en relation avec la Direction de Course et les administratifs pour valider le dispo et confirmer la fermeture de route. A ce moment seulement les voitures officielles de la caravane peuvent s’élancer sous les ordres du Directeur d’épreuve après approbation du Directeur de Course".



Vous pensiez que dès lors un repos bien mérité s’imposait pour cette équipe? Que nenni! Une fois la course terminée et la route rendue au public, l’équipe Mauve repasse sur chacune des spéciales utilisées pour démonter le dispositif, nettoyer le parcours utilisé et rendre la voie au moins aussi propre qu’avant le Rallye. A cet effet, si vous venez assister au 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion, ramassez vos déchets (voire ceux des autres par la même occasion) pour faciliter la tâche colossale de cette équipe. "Pour le Tour de cette année, on travaillera certainement au moins jusqu’à 21h passé le Dimanche d’arrivée" précisait Jean Fred.



Vous l’aurez compris, pour permettre aux concurrents de rouler et aux spectateurs de pouvoir assister à ce spectacle, l’équipe Mauve est clairement la première arrivée et la dernière partie. Une coupe et une cuillère de bois simultanément! Seule cette équipe mérite ces trophées.



Avant de conclure pour repartir aussi sec à sa tâche avec son équipe surmotivée, Fred ajoutait: "une rubalise n’a jamais permis d’arrêter un bolide en prise à un soucis mécaniques ou une erreur de pilotage pouvant survenir à tout moment. Même dans une épingle que les pilotes prennent pratiquement à l’arrêt, si les freins lâchent 50m avant, le bolide ira tout droit à plus de 60km/h! La rubalise et vos bras ne permettront pas de l’arrêter".



Pour vous permettre d’assister en toute sécurité à ce rallye, l’équipe Mauve implante également des "zones public". "Elles sont facilement identifiables car équipées de rubalise verte. En complément, des panneaux seront implantés le jour de l’épreuve pour indiquer ces zones" expliquait Fred.



Tous ces éléments seront disponibles sur le site de l’organisateur www.asareunion.re et n’hésitez pas à vous renseigner auprès des officiels du Rallye identifiables par leur chasuble qui vous indiquerons précisément les zones public vertes. Quelques chiffres:



- 500 Panneaux indicatif fermeture de route déjà réalisés et disposés, 200 en fabrication

- 27 membres de l’équipe de sécurisation Mauve

- 18km de rubalise RTS (Règles techniques de Sécurité Rouge)

- Plusieurs km de rubalise verte

- 94km de tracés à sécuriser

- 8 à 10.000 exemplaires prospectus infos riverains distribués en boite aux lettres







