A la Une . 52e Tour Auto : Le rôle des officiels dans un rallye

Une direction de course est constituée d’une foultitude d’intervenants : d’équipes de terrain et d’officiels PC Course. Un modus operandi ultra réglementé s’applique. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 14:14

L’objet de cette organisation parfaitement hiérarchisée est de pouvoir assurer la sécurité maximale tant pour les concurrents que pour les spectateurs mais également assurer une égalité de traitement parfaite entre tous les concurrents quelle que soit la catégorie d’engagement. Il n’y a pas de concurrents plus importants que d’autres, il n’y a que des concurrents.



Les officiels ne qualifient d’ailleurs pas les concurrents en regard de leur nom mais uniquement par leur numéro de course. Nous nous attardons aujourd’hui sur ces incontournables de toute épreuve: les officiels. Notez que les Officiels ne sont pas forcément les organisateurs du Rallye. Aucun organisateur ne peut se prévaloir de disposer de suffisamment d’officiels pour assurer tous les postes d’un rallye.



Officiels PC Course :



C’est dans des locaux totalement interdits à toute personne ne faisant pas partie de la Direction de course que se trouvent ces officiels. Disposant de moyens de communication directs avec le terrain, la Direction de Course dispose de tous les pouvoirs décisionnaires. Ce sont ces officiels qui tranchent et prennent les décisions finales en fonction des remontées d’information des officiels terrain qui sont leurs yeux et leurs oreilles au plus près de la course.



Démarrons par le big boss, le patron, le décideur, celui qui tranche et assure la responsabilité tant sportive que civile au cours de l’épreuve, il s’agit du Directeur de Course. Loin d’être un despote régnant selon ses propres aspirations, il dispose d’adjoints clés à tous les postes tant en Direction de Course que sur le terrain.



Le Directeur de Course est celui qui décide mais pour être parfaitement éclairé dans ses choix et ses décisions, il est suppléé par nombre de délégués en charge chacun d’un poste très précis. C’est bien le DC qui dispose des clés du rallye et engage sa responsabilité par l’apposition de sa signature sur tous les documents durant l’épreuve. Il est l’autorité suprême. Pour ce 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion le DC est Robert Galli, habitué des courses d’envergure, il se distingue également pour connaître particulièrement bien le Rallye de Régularité pour en être le délégué auprès de la FFSA.



C’est Jean Rasori, fin connaisseur des rallyes réunionnais qui fera cette année encore le déplacement en tant que Président du Collège des commissaires sportifs. Le Collège des Commissaires est en quelque sorte le Tribunal du Rallye et a pour vocation de faire appliquer la réglementation fédérale.



Les Commissaires Sportifs sont les garants du respect du Code Sportif et de la réglementation fédérale. Ils recueillent les doléances éventuelles des concurrents par le truchement des CRC et ce sont eux qui ont en charge d’appliquer d’éventuelles pénalités par exemple. Le DC prend acte des décisions du Collège des Commissaires qui est souverain et décide en son âme et conscience en regard de la réglementation.



Toujours en Direction de Course, les délégués aux épreuves sont des adjoints aux DC, ils sont en contact direct avec les officiels terrain de chaque spéciale et servent de courroie de transmission entre le terrain et le DC. Ils s’assurent du respect du plan de sécurité décidé en amont entre l’organisateur et les autorités et assurent ensuite l’aspect sportif.



Officiels Terrain :



Au plus près des concurrents, les CRC (Chargé des relations Concurrents) sont les personnes qui servent de courroie de transmission entre la direction de course et les concurrents.



A l’occasion de ce Tour Auto2021, Nathalie Agathe et Philippe Bénard seront donc les interlocuteurs des engagés. Les équipages n’ayant pas le droit d’entrer en contact direct avec la Direction de Course (sauf convocation évidemment) à la moindre question, au moindre soucis, ils doivent se rapprocher des CRC. En cas de contestation d’un chrono par exemple, inutile de vociférer il suffit de demander vérification des bandes Tag auprès des CRC...



Les Commissaires Délégués aux épreuves sont les yeux et les oreilles de la direction de course sur chaque épreuve spéciale. Ils s’assurent du déploiement du dispositif de sécurité et du dispositif sportif et ont en charge le déroulement de chaque épreuve. Ils obéissent à un protocole très strict et chacune de leurs décisions doit être validée par la direction de course. Néanmoins en cas de besoin de réaction immédiate pour raison de sécurité essentiellement, ils agissent puis préviennent la direction de course.



Chaque Directeur de Course délégué terrain (Patrick Agathe et Pascal Chateau lors de ce 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion) déploie son dispositif et son équipe à chaque poste (tables CH, chronométreurs, intermédiaires etc...). Véritables ministres à l’agenda bien rempli, ces Directeurs de Course adjoints sont au four et au moulin 3 heures avant le départ de la première voiture de course. Ils ont en communication permanente avec chaque intervenant (ambulances, dépanneuses, gendarmes, officiels terrain, adjoints sécurité, organisateur sécurité et bien évidemment la Direction de Course.)



Les auxiliaires de sécurité autrefois appelés signaleurs ont un rôle essentiel et sans doute l’un des plus ingrat. Placés tout au long des tracés de course selon le plan de sécurité, ils sont enfermés sur la spéciale et doivent assurer le respect des consignes auprès des spectateurs. Souvent moqués (moukatés pour être clair) par de prétendus spécialistes massés sur la spéciale ils sont garants de la sécurité et doivent faire appliquer le respect des zones interdites au public.



Enfin, les Commissaires Techniques interviennent avant même le départ de l’épreuve en scrutant chaque véhicule pour s’assurer de la sécurité et la conformité des voitures. Lors des vérifications (Vendredi 23 Juillet de 7h00 à 15h00) ils s’assurent essentiellement de l’aspect sécuritaire des voitures et des équipements des équipages. Durant la Course, ils interviennent à la demande de la Direction de Course pour effectuer tout contrôle jugé nécessaire pour s’assurer du respect de la réglementation. Ils agissent cette fois essentiellement dans un cadre sportif.



Tous les Officiels et chacun d’entre eux a donc un rôle bien précis et défini. Non seulement ils doivent permettre à chaque concurrent d’assouvir sa passion mais ils veillent avant tout à ce que cela puisse se faire avec les plus grandes garanties sécuritaires. Essentiels au déroulement d’un rallye, n’oubliez pas qu’ils sont tous bénévoles et partagent la même passion que les concurrents et spectateurs. Ils ne doivent jamais être considérés comme des adversaires mais sont en charge avant tout de la sécurité puis du respect de la réglementation sportive.



D’autres intervenants primordiaux interviennent en amont des voitures de course dont l’Autorité, nous reviendrons sur la caravane des voitures officielles et leurs rôles Mercredi prochain.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur