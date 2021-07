A la Une . 52e Tour Auto : Érotisme rallystique en prévision

À deux jours du début du Tour Auto, les organisateurs continuent de faire monter la pression. A la veille du départ, Zinfos974 et l’équipe de Damien Dorseuil vont vous faire vivre l’intérieur d’un rallye. Un moment de découverte interactif où vous pourrez poser vos questions. Par GD - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 17:57

Le communiqué : C’est un véritable strip tease rallystique auquel s’adonneront Damien Dorseuil, Kevin De Berge et la Ford Fiesta MKII engagés à l’occasion du 52° Tour Auto. Rendez-vous est fixé Jeudi 22 Juillet de 18h45 à 19h30 (GMT+4 soit 16h45 à 17h30 heure métropole). Cette véritable mise à nue d’un équipage de rallye pour la première fois en direct live intégral, se fera sur internet sur zinfos974.com ainsi que sur les pages Facebook Team Dorseuil Compétition et Ford Réunion et des pages partenaires. L’équipage dévoilera tout, absolument tout ce qui constitue rallye. Loin d’être un simple exercice rédactionnel, chacun pourra poser ses questions sans aucun sujet tabou (dans les limites du respect et de la courtoisie évidemment). Placé sous le signe de l’interactivité totale, chacun, novice ou fin connaiseur, simple amateur ou même pourfendeur des sports mécaniques, chacun donc pourra s’exprimer et obtenir une réponse factuelle. Cet exercice qui est une première mondiale mettra en scène l’équipage et la voiture de course bien évidemment. Le pilote Damien et son navigateur Kevin se feront une joie de vous la faire découvrir comme vous ne l’avez jamais vu. Pour répondre au mieux aux attentes légitimes de tous ceux qui ne voient la voiture que de loin ou simplement de l’extérieur, 5 caméras HD vous permettront de faire la visite des lieux dans le détail en direct live intégral retransmis par zinfos974.com, le site bien connu des Réunionnais, expatriés ou amis de la Réunion et sur les pages Facebook Team Dorseuil Compétition, Ford Réunion, Confession Sportive et Break Sport TV. Pour poser vos questions en direct, deux possibilités: vos commentaires sur le site zinfos974. com ou bien directement lors du live sur la page Facebook de Team Dorseuil Compétition. Un des sujets abordés concernera les relations écologie/sports mécaniques et les liaisons entre les deux pourraient bien réserver quelques surprises qui vont bien au-delà de l’idéologie «de principe». L’interdépendance des deux sera très clairement expliquée... Damien et Kevin, au-delà d’une visite complète de leur lieu de résidence du week-end prochain à l’occasion du 52° Tour Auto vous présenteront leur bureau mobile dans le détail et le rôle de chacun... Stay tuned...