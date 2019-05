520 kilos d'héroïne saisis par le Floréal

Nouvelle prise d'ampleur pour le Floréal. La frégate française de la marine nationale a en effet saisi mardi dernier plus de 520 kilos d'héroïne cachés dans du ciment à bord d'un boutre qui naviguait dans l'océan Indien. C'est la quatrième saisie de stupéfiants réalisée en mai par le Floréal.



C'est au cours d’une surveillance maritime de nuit que le Panther, l'hélicoptère embarqué de la frégate, a détecté un boutre présentant différents critères de suspicion et naviguant dans une zone connue pour être fréquentée par les trafiquants. Après avoir élaboré une route d’interception, dite "route de chasse", le Floréal a détecté à son tour, au moyen de son radar, le boutre suspect et s’en est rapproché dans la nuit ; de nombreuses incohérences dans les propos du capitaine ont confirmé le caractère suspect du boutre.



Le Floréal a obtenu alors l’autorisation d’effectuer une enquête de pavillon, c’est-à-dire de monter à bord pour lever le doute sur la nationalité du navire inspecté. Une fois la sécurisation du boutre effectuée par l’équipe de visite du Floréal, les documents du bord ne permettant toujours pas d’établir sa nationalité, le navire a été déclaré "sans pavillon".



Au milieu d’une cargaison de ciment, une première cache d’héroïne a été découverte. Les investigations supplémentaires ont permis de découvrir deux nouvelles caches portant à 434 le nombre de ballots détenus.



Au bilan, ce sont plus de 520 kg d’héroïne qui ont été saisis et détruits selon le principe de dissociation administrative par la frégate de surveillance Floréal.