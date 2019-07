52 dépôts sauvages répertoriés par Band Cochon en une semaine

Liste des communes impactées par la "traque" cette semaine:

Les "traqueurs" de l'association Band Cochon veillent au grain. Dans son compte rendu hebdomadaire, l’association fait état de pas moins de 52 dépôts sauvages photographiés entre le 20 et le 27 juillet. En tête, la commune du Tampon où 45 photographies ont été réalisées cette semaine. "Le Tampon est la ville la plus photographiée, ce qui ne signifie pas que c'est la plus sale mais celle qui a le chasseur le plus actif", explique Band Cochon.Le Tampon 37La Possession 4Salazie 4Saint-André 2Saint-Denis 2Saint-Paul 2Saint-Pierre 1Total 52Les images ainsi que la localisation des déchets laissés par les makots sont à retrouver sur le site www.bandcochon.re