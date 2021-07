A la Une . 52° Tour Auto : Le classement de l'étape 1

Damien Dorseuil et Kévin De Berge se hissent en tête du classement de l'étape 1. Ils sont suivant de Thierry Law Long et Mohammad Noor Balbolia et de Sébastien Lafuteur et Olivier Naguin. Par N.P - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 06:38

La première étape de ce premier rallye de l’année à la Réunion était constituée d’une seule spéciale à parcourir une seule fois. Renaissance développe 14km35 face à la montre par des conditions météo sèches mais froides en cet hiver austral. S'élançant flanquée du numéro 2, la Ford Fiesta s’ébrouait à 19h29.



"C’était sans doute la spéciale piège par excellence au programme", relatait Damien Dorseuil le pilote. Sur la ligne d’arrivée, il déclarait au micro de RER (Radio Est Réunion NDLR) : "J'’ai fait une erreur dès le troisième virage! Je ne sais pas si les pneus étaient trop froids ou si je suis rentré trop fort mais ça nous a calmé immédiatement et on s’est ensuite particulièrement appliqués". Sans doute quelque peu déconcentrés par cette nécessaire adaptation à ses pneumatiques en conditions courses dry, Damien et son navigateur Kevin signent néanmoins le temps référence devant la meute de concurrents en phase de reprise en mains également.



L’équipage mène donc ce 52° Tour Auto dès l’entame de cette spéciale-étape et s’élancera donc ce samedi en tête de course pour affronter des monuments du rallye réunionnais avec comme première spéciale la classique des Radiers.



A suivre le tobbogan de Notre Dame de la Paix-Frédéric Ferrere qui passe de 2000m d’altitude à 500m au long des 17km65 dont une longue ligne droite en descente au rupteur durant une trentaine de secondes. Après deux passages sur ce chrono mythique, direction l’ouest de l’ile avec deux passage de Canots (9km80) dont une deuxième passe en nocturne qui précède la dernière spéciale de Lon Mon Poy en dessert de la deuxième étape. "Initialement, j’appréhendais Renaissance", expliquait Kevin De Berge le navigateur. "Mais au terme des reconnaisances, c’est surtout Lon Mon Poy qui m’interpelle. J’habite sur ce tracé et c’est ma route de tous les jours. Je la connais vraiment par cœur et je dois passer en mode race et rester concentré sur les notes. J’attends ce chrono avec impatience et je dois la ressentir comme n’importe quelle autre et pas comme le chemin de la maison", concluait le copilote.



Classement Etape1 après ES1:

1 DORSEUIL Damien/DE BERGE Kévin FORD FIESTA R5 10:17.15

2 LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad Noor SKODA FABIA R5 +06.13

3 LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier SKODA FABIA R5 +15.23

4 SAM CAW Stéphane/MOGALIA Hamza FORD FIESTA R5 +15.85

5 MOULLAN Farouck/VIADERE Abdourrahmane CITROEN C3 R5 +16.59

6 BELLON Samuel/ZANEGUY Souka VW POLO R5 +28.58

7 PORTET Gregory/LEBIHAN Gregory FORD FIESTA R5 +30.51

8 BARDEUR Olivier/CLAIN Yanick PEUGEOT 208 R5 +41.75

9 LEFEBVRE Stéphane/MALFOY Andy PEUGEOT 208 RC4 +43.55

10 BANGUI Nazim/IMARE Quentin PEUGEOT208 RC4 +48.15





