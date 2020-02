A la Une . 52 000 électeurs de plus à La Réunion

À La Réunion, 653 874 citoyens sont appelés à voter pour élire le maire de leur commune les 15 et 22 mars prochains. Soit 52 065 personnes de plus, comparé au nombre d'inscrits sur les listes électorales durant les dernières élections municipales de 2014, et 12 278 de plus qu'aux élections présidentielles de 2017.



Les grandes villes de l'île ont gagné des électeurs, Saint-Pierre et Saint-Paul en tête, et seules deux communes ont perdu des électeurs: Sainte-Rose et Cilaos. Globalement les listes électorales des communes se sont étoffées, la population réunionnaise étant en augmentation constante, avec une croissance de 0,7% par an en moyenne, selon l'INSEE.



Pour les candidats, il s'agira donc de convaincre 52 065 citoyens de plus qu'en 2014 que leur programme pour leur ville est le meilleur.

Le tableau ci-dessous vous permettra de comparer commune par commune le nombre d'inscrits sur les listes électorales.

Commune Inscrits 2014 Inscrits 2020 Solde St-Denis 97 155 103 345 + 6 190 Ste Suzanne 16 704 18 292 + 1 588 Ste-Marie 22 666 25 751 + 3 085 Le Port 24 094 25 785 + 1 691 La Possession 20 624 23 250 + 2 626 St-Paul 75 941 82 386 + 6 445 Trois Bassins 5 814 6 439 + 625 St-Leu 24 482 27 504 + 3 022 Avirons 8 209 9 136 + 927 Entre Deux 5 242 5 756 + 514 Etang Salé 10 979 11 834 + 855 St-Louis 39 298 42 546 + 3 248 Le Tampon 58 940 63 131 + 4 191 Cilaos 4 953 4 937 - 16 Petite Ile 9 120 10 477 + 1 357 St-Joseph 28 574 30 681 + 2 107 St-Pierre 57 444 64 002 + 6 558 St-Philippe 4 594 4 740 + 146 Bras Panon 9 307 9 877 + 570 Plaine des Palmistes 4 375 5 140 + 765 St-André 34 792 39 234 + 4 442 St-Benoît 26 691 27 901 + 1 210 Ste-Rose 6 028 5 672 - 356 Salazie 5 783 6 058 + 275 DEPARTEMENT 601 809 653 874 + 52 065 B.A Lu 206 fois







