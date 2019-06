51% des Réunionnais souhaitent un renouvellement des maires aux prochaines municipales

À un an des prochaines municipales, voilà un sondage qui donne déjà les premières tendances des électeurs réunionnais. Un sondage, réalisé par Pigé et La'Bel Expression entre le 7 et 10 juin dernier auprès d'un panel de 535 personnes, nous apprend que 51% des Réunionnais souhaitent voir un changement à la tête de leur mairie. Seuls 25% disent oui à une réélection de leur édile...



Les premiers enseignements de l'étude, réalisée au lendemain des élections européennes et des temps forts du mouvement des Gilets jaunes fin 2018 dans l'île, sont riches. À la question "parmi les fonctions politiques suivantes, quelles sont les deux auxquelles vous faites le plus confiance en premier?", on apprend en effet que les Réunionnais sont 39% à faire davantage confiance à leur maire , nettement plus qu'à leurs députés (15%), et leurs conseillers régionaux (11%) et départementaux (9%).



Sur l'action de leur maire, et "malgré un climat de confiance favorable", les personnes sondées "expriment une certaine déception de la mandature en place", note l'étude. Ainsi, 47 % sont insatisfaits des actions menées jusqu'ici par leur maire contre 42 %, et 11 % sont sans opinion. De ce fait, 51 % des sondés ne souhaitent pas que leur maire soit réélu, contre 25 %.



À la question sur l'emploi de l'argent public, 57 % des personnes interrogées estiment que leur municipalité n’en fait pas un bon usage, contre 35 %. De ce fait, ils espèrent - à 57 % - un changement en profondeur avec l'arrivée d'une nouvelle équipe.



Pour les municipales à venir, les électeurs réunionnais plébiscitent à 72% le programme et les projets portés par leur candidat, plutôt que le bilan du maire actuel (57%), la personnalité du candidat (54%) ou encore son étiquette politique (24 %).