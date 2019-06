50ème Tour auto de la Réunion : les spéciales de légende au programme…

Rally lé bel ! Et le Tour auto encore plus. Une épreuve légendaire même auprès de grands champions français comme Jean Ragnotti, Didier Auriol, Jean-Pierre Nicolas et Jean Todt, le président de la FIA, Sébastien Loeb (qui nous a gratifié d'un touchant message) qui a signé ici ses grands débuts de champion hors normes… Des noms cités et salués…