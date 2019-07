50ème Tour Auto: Le Barachois fermé dimanche après-midi

Sur les RN1 et RN2 à Saint-Denis, pour permettre le bon déroulement du "50ème Tour Auto", le Barachois sera fermé à la circulation de 14h à 20h le dimanche 28 juillet, entre le carrefour RD41 route de la Montagne et le carrefour Labourdonnais.



Des déviations seront mises en place en venant de l’Ouest par la RD41 et la voirie communale et en venant de l’Est par la rue Labourdonnais.