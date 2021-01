A la Une . 505 km séparent Danilo de La Réunion

Si sa puissance s’est considérablement réduite au cours des derniers jours, Danilo poursuit toujours sa route qui le mène vers La Réunion. Le météore devrait être au plus proche de l’île dans la nuit de lundi à mardi. Il est actuellement à 505 km du département.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 11:15 | Lu 1895 fois

Le bulletin de Météo France:





Bulletin du 10 janvier à 10h45 locales de La Réunion (09h45 locales de Mayotte) :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.



Une Tempête Tropicale Modérée pourrait se former en fin de semaine prochaine sur l'Est du bassin, sans menace pour les terres habitées.



La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



DEPRESSION RESIDUELLE numéro 6 (DANILO)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1003 hPa.

Position le 10 janvier à 10 heures locales: 19.5 Sud / 60.4 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 505 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 1790 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 24 km/h.



Informations sur le système :

1) DANILO reste un système de très faible intensité. Le centre se déplace vers l'ouest-sud-ouest



2) DANILO va continuer sur une trajectoire globalement orientée vers l'Ouest-Sud-Ouest en direction du secteur Maurice / La Réunion.



3) DANILO est prévu passer à proximité nord de La Réunion, voire sur l'ile probablement dans la nuit de lundi à mardi. Un passage au sud n'est pas encore écarté. Son intensité à ce moment-là reste soumise à une petite incertitude, mais l'option la plus probable reste celle du passage d'un système de faible intensité.



4) L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion, qui surviendra à compter de dimanche, restera largement dépendante de la trajectoire finale du phénomène. Cependant, l'hypothèse d'un passage au nord ou sur le département devient de plus en plus probable. Elle occasionnerait une dégradation du temps avec de possibles fortes pluies et des rafales sur les secteurs exposés notamment sur le relief (plaines, cirques, ..).



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 11/01 à 10h locales, par 20.1 Sud / 57.3 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 12/01 à 10h locales, par 21.0 Sud / 53.6 Est.



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



