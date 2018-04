500 vols à la roulotte en 1 an: le Portois incarcéré

En un an, le voleur avait acquis un mode opératoire bien rodé: il brisait la vitre du véhicule et dérobait tous les objets qui s'y trouvaient.



Au total ce ne sont pas moins de 500 vols que l'on compte à son actif sur cette période. Tous commis entre les communes de Saint-Leu et Saint-Paul.



Pris en flagrant délit cette semaine, le Portois a été intercepté par les agents du GIGN.



Il a finalement été déféré ce samedi au Palais de Justice de Saint-Denis et a été placé en détention provisoire.