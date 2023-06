500 végétaux replantés au Guillaume par des écoliers

Engagée pour le préservation de la biodiversité, La ville de Saint-Paul lutte activement contre les espèces exotiques envahissantes sur son territoire et en particulier contre le Tulipier du Gabon. Deux tulipiers étaient présents dans la cour de l’école Elémentaire du Guillaume et ils ont été coupés durant les vacances de mai. Dans le cadre du plan 100 000 arbres, un chantier éco-citoyen de plantation a été mené au sein de l’école. Ainsi, c’est au cours d’une belle matinée ensoleillée, ce mardi 13 juin, que 10 classes de l’école Elémentaire du Guillaume se sont relayées pour planter arbres et d’arbustes endémiques et indigènes au niveau des parterres situés au sein de l’école et aux abords du plateau noir. Près de 500 végétaux ont pris racine dans ces nouveaux aménagements et d’ici quelques années apporteront de l’ombre dans le quartier.