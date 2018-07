La grande Une 500 plus grosses fortunes de France: Armand Apavou toujours 1er à la Réunion, malgré ses faillites

Le magazine Challenges publie aujourd'hui son 23ème classement sur les 500 fortunes professionnelles de France.



Il illustre la bonne santé de l’économie française. En dix ans, la fortune des plus riches a doublé, à 650 milliards d’euros.



En ce qui concerne plus précisément les Réunionnais, ils connaissent des fortunes diverses.



C'est Armand Apavou qui demeure en tête, en 341ème position, avec une fortune estimée à 250 millions d'euros. Il chute cependant lourdement, puisqu'il figurait l'an dernier à la 169ème place. Ses déboires judiciaires avec la liquidation judiciaire de plusieurs de ses sociétés, sont passées par là.



Jacques De Chateauvieux arrive en 2ème position avec un patrimoine professionnel estimé à 245 millions, ce qui le situe à la 354ème place. Lui aussi chute, puisqu'il se situait en 203ème position l'an dernier.



La famille Ravate quant à elle est la seule à progresser, passant de la 443ème place à la 383ème, avec un patrimoine de 210 millions.



D'autres personnalités ayant investi à la Réunion figurent encore dans ce palmarès : La famille de Bernard Hayot (Renault, Carrefour, etc...) figure à la 258ème place avec une fortune estimée à 350 millions , devancée par celle du groupe Dubreuil (French Bee) qui culmine à la 153ème place, avec 600 millions.





Pierrot Dupuy Lu 1324 fois