500 plus grandes fortunes de France: Qui sont les Réunionnais présents dans le classement ?

Le magazine Challenges a publié son classement annuel des 500 plus grandes fortunes de France. À partir d'estimations recensant l’ensemble des actifs professionnels (mais ne prenant pas en compte les biens personnels tels que les biens immobiliers, voitures, œuvres d’art…), le média constate cette année une progression de 6 % de la richesse cumulée des 500 plus riches de France (contre +17 % l'an dernier).



Depuis 2010, les hausses sont spectaculaires. Avec une somme totale de 700 milliards cette année, la richesse des 500 plus grandes fortunes représente environ 6 % du patrimoine actuel des Français (estimé à 12.000 milliards), note Challenges. Les 10 premières concentrent près de 350 milliards d'euros.

En tête de ce classement figurent toujours Bernard Arnault et sa famille, avec des sommes toujours grandissantes. La fortune passe en effet de 73,200 milliards l'an dernier à 90,275 cette année.



Dubreuil, Ravate, Hayot et Goulamaly dans le classement



Des personnalités ayant investi à La Réunion figurent dans ce palmarès. Le groupe Dubreuil (French Bee) arrive en 142ème position, avec une fortune de 650 millions d'euros. Vient ensuite le groupe Bernard Hayot (Carrefour, Décathlon, M. Bricolage, Renault...) en 300ème position, avec une fortune de 300 millions.



Le groupe Ravate (Farouck Ravate et Adam Ravate ainsi que leur famille) se place en 389ème position, avec une fortune de 220 millions d'euros, tout comme la Famille Goulamaly, (Zeop et Antenne réunion). Apavou et de Chateauvieux sortent du classement

Certains sortent du classement, à l'image d'Armand Apavou. L'an dernier déjà, avec une fortune estimée à 250 millions d'euros, celui en proie à des déboires judiciaires avec la liquidation judiciaire de plusieurs de ses sociétés chutait lourdement (passant de la 169ème place en 2017 à la 341ème position).



Jacques de Chateauvieux, l'an dernier à la 354ème place avec une fortune de 245 millions, ne figure plus non plus dans ce classement.