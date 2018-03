Education 500 lauréats du Bac reçus par le député-maire du Tampon Les 500 nouveaux lauréats tamponnais du baccalauréat ont été reçu par Didier Robert hier au 12ème kilomètre. Non fier de féliciter ces nouveaux étudiants, le député-maire a rappelé les priorités de l'accompagnement des jeunes de la maternelle à l'université à travers des actions telles que le Guichet Jeunes puis les relais jeunes, en date de 2007.

C'est un nouveau chemin qui se dessine pour les 500 bacheliers du Tampon. Hier, c'est à la salle d'animation du 12ème kilomètre que les jeunes lauréats ont été reçu par Didier Robert.



Cette réception a permis au député-maire de revenir sur l'importance de l'accompagnement éducatif pour l'ensemble des élèves avec les créations du Guichet jeunes et des relais jeunes, il y a deux ans. A travers ces dispositifs, ce sont de meilleures orientations, informations et possibilités d'aides financières qui ont été mises en place afin de mieux accompagner les jeunes dans leur projet respectif.



Parmi les différents dispositifs engagés, à l'image des cours de soutien qui ont déjà débuté au Tampon, il est possible de citer l'aide aux bacheliers, "un dispositif d'aide exceptionnelle aux bacheliers du Tampon " et qui a été revalorisé en 2009 afin d'aider les bacheliers dans le règlement de leurs frais d'études.



Ces aides s'élèvent à 190 euros pour les bacheliers étudiants dans le Sud de l'île et 310 euros pour les néo-bacheliers dont les études se déroulent en dehors du Sud.

