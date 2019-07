500 jeunes participent à la réception des bacheliers

Un bon d’achat. Voici la récompense obtenue ce mardi 16 juillet 2019 par plus de 500 futurs étudiants, fraîchement bacheliers. Une cérémonie se déroulait sur le parvis de l’hôtel de ville de Saint-Paul.



En présence du maire saint-paulois, Joseph Sinimalé et d’autres élus. Nadine Sévétian, Magalie Lahisafy, Alex Pota et Sébastien Ibar.

Grosse surprise pour les lauréats : le mini-concert d’Abdoul. L’interprète du fameux Alé Chinois.