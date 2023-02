500.000€ pour l'usine de Pierrefonds

Le 25 janvier, Stéphane Bern, président de la Fondation du patrimoine, découvrait l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds dont la réhabilitation dans son nouvel environnement bénéficiera de fonds du loto du patrimoine.



Grâce à cette enveloppe de 500 000 euros, l’usine va pouvoir se refaire une beauté et commençant par de gros travaux de désamiantage. La réhabilitation consistera ensuite en la création d’un lieu de vie pour le quartier et d’un lien fort entre la Zac Hoareau et la Zac Pierrefonds village.